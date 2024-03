Tra buskers, festival della carbonara e Uova d'Arte torna a Cervia "Primavera Marittima"

Dalle Uova d'Arte degli artigiani in piazza alla storia della via Francigena, fino al fascino del Medioevo. È ricco di appuntamenti il cartellone di Primavera Marittima, un programma di eventi lungo un mese che animeranno le strade di Cervia, a partire dal 30 marzo fino al 28 aprile.

Ogni fine settimana, per un mese, si terranno una serie di iniziative che partono, il 30 e il 31 marzo, con le Uova d'Arte decorate dagli artigiani in piazza e con i cibi evocativi che si mangiavano lungo la via Germanica Romea. Il 6 e il 7 aprile in scena ci saranno i Cervia Buskers e gli Antichi Mestieri, mentre il weekend successivo, 13 e 14 aprile sarà il turno di Cervia Country. Un salto indietro nel tempo, al medioevo caratterizzerà invece il fine settimana dal 20 al 21 aprile.

A conclusione del cartellone Primavera Marittima un omaggio alla cucina romana con il Festival della Carbonara, che prenderà il via il 25 aprile e si chiuderà domenica 28. Dettagli e aggiornamenti sul programma sono disponibili su Cervia Events.