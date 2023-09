Lella Costa, Gioele Dix e Alessio Boni tra i protagonisti della Stagione di Russi

È di nuovo tempo di teatro, di una nuova bella stagione, e quella del Teatro Comunale di Russi, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e ATER Fondazione, comincia giovedì 19 ottobre: 15 appuntamenti che spaziano dalla prosa alla musica, dalla danza ai nuovi linguaggi della drammaturgia proponendo molti tra i migliori titoli, volti e autori del panorama nazionale. Tra questi Lella Costa, Gioele Dix, Andrea Pennacchi, Alessio Boni.

Sarà, come da tradizione ormai, la stagione concertistica a inaugurare il 19 ottobre il cartellone 2023-2024 con Beltrani Modern Piano Trio, un omaggio ad Astor Piazzolla, il celebre compositore argentino tra i più importanti innovatori del tango: la serata vedrà la partecipazione straordinaria di due ballerini di fama internazionale, Andrea Vighi e Chiara Benati, campioni del mondo e campioni italiani di tango argentino. A questo primo appuntamento musicale seguirà giovedì 9 novembre il concerto dal titolo Amori e addii, con il Printemps Trio - Francesca Fierro, Ba?ak Canseli Çifci e Laura Vannini - un percorso musicale che va da Shostakovich a Tchaikovsky. L’ultima data della stagione concertistica è martedì 5 dicembre con Viaggio in Italia con Eva Macaggi, soprano, e Francesco Ricci al pianoforte.

Il primo titolo di prosa è in programma martedì 14 novembre ed è Le nostre anime di notte, con Lella Costa e Elia Schilton, lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Kent Haruf, un romanzo straordinario che tocca l’anima, una storia lieve, sussurrata nella notte. Si prosegue giovedì 30 novembre con L’estinzione della razza umana, testo e regia di Emanuele Aldrovandi, la storia surreale e tragicomica di due coppie alle prese con una pandemia, tra domande, paure, dialoghi grotteschi e affilati. Giovedì 14 dicembre va in scena il monologo di Andrea Pennacchi Mio padre. Appunti sulla guerra civile: l’attore e drammaturgo ricerca e ripercorre la vita del padre e della sua storia di partigiano e prigioniero.

Il sipario del nuovo anno si apre venerdì 12 gennaio con la danza di MM Contemporary Dance Company in Love poems, tre coreografie di Mauro Bigonzetti, Michele Merola, Thomas Noone, a cui segue martedì 30 gennaio una serata dedicata al grande Giorgio Gaber dal titolo Ma per fortuna che c'era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G, che ha come interprete Gioele Dix.

Mercoledì 14 febbraio Alessio Boni porta sul palcoscenico del Comunale Iliade. Il gioco degli dèi che arriva sulla scena di Russi insieme a un altro grande classico come le Supplici di Euripide, giovedì 22 febbraio, con la regia di Serena Sinigaglia. Massimiliano Gallo, volto notissimo del grande schermo e della tv, martedì 5 marzo è il protagonista della commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo Amanti, una storia che si dipana tra gli incontri clandestini, le verità e le menzogne che i due personaggi contemporaneamente raccontano alla stessa analista e ai rispettivi partner. Martedì 26 marzo Elena Bucci e Marco Sgrosso portano in scena La casa dei Rosmer, dramma dello scrittore e drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, lo spettacolo che accompagna ai tre titoli di teatro contemporaneo: LidOdissea della Compagnia Berardi Casolari, un confronto-incontro con il poema omerico, Il grande inquisitore con Flavio Albanese e Tony Marzolla, da I fratelli Karamazov di F. M. Dostoevskij, 7 contro Tebe de I Sacchi di Sabbia, tratto dalla tragedia di Eschilo.

Per i più piccoli torna Sciroppo di teatro, la rassegna promossa da Ater Fondazione in rete con gli assessorati alla cultura, al welfare e alla sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. Si conferma anche la collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì grazie a cui anche in questa stagione è attivo il progetto Teatro no Limits che garantisce l’accessibilità da parte degli spettatori con disabilità visiva. Saranno audiodescritti gli spettacoli Le nostre anime di notte, Supplici, Amanti.