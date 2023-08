Da Joe Bastianich a Eugenio Finardi: ecco gli spettacoli sul palco della Festa dell'Unità

Torna a Ravenna la festa nazionale dell’Unità, dal 30 agosto all’11 settembre. Come da tradizione, oltre agli incontri politici, il Pala De Andrè ospiterà anche un ampio cartellone di spettacoli, sia sul palco centrale che nello spazio piano bar. Di seguito i nomi delle band e degli artisti che daranno vita al calendario di spettacoli della festa nazionale del Pd.

Sul palco centrale

Si parte mercoledì 30 agosto con i Moka Club, mentre il giorno dopo tocca a Patrizia Ceccarelli e Gruppo Folk Italiano. Il 1° settembre tocca a un altro ritorno sul palco ravennate, quello dei Dik Dik, poi sabato 2 settembre arriva la Old Rocker's Community. Domenica 3 sul palco c'è Revolution, mentre il 4 tocca ai Caiman. Martedì 5 settembre si balla con Mirko Casadei, poi mercoledì 6 si ride con il comico Duilio Pizzocchi. Giovedì 7 lo chef Joe Bastianich si presenta sul palco in qualità di frontman con il suo progetto musicale, invece venerdì 8 torna sul palco della festa Eugenio Finardi. Sabato 9 spazio alle Fecce Tricolori e lunedì 11 la festa si chiude con il super tombolone, mentre sul palco centrale c'è il concerto "Viaggi e Miraggi" di Vittorio Bonetti.

Gli altri appuntamenti

Altri appuntamenti sono poi in programma negli spazi del Pala De Andrè. Mercoledì 30 in libreria Anna Vinci presenta "Tina Anselmi. Storia di una passione politica", al piano bar c'è invece il Trio Italiano. Giovedì 31 agosto Marco Leonardi e Lorenzo Margotti presentano "Partita Doppia" in libreria, mentre al piano bar c'è Moreno. Venerdì 1 settembre spazio a I Munel al piano bar, intanto nei viali del pala De Andrè ci sono i Burattini in festa. Sabato 2 settembre spazio a Dem Session al piano bar, domenica 3 in libreria Marco Caligiuri presenta "Enrico Mattei e l'Intelligence" e al piano bar c'è Vittorio Bonetti. Lunedì 4 settembre al piano bar ancora Vittorio Bonetti, in duo con Gianluca Berardi, mentre nei viali c'è Burattini in festa. Martedì 5 settembre in libreria Mauro Berruto e Renzo Ulivieri presentano "Capolavori", e al piano bar c'è il Billo Circus. Mercoledì 6 e giovedì 7 ancora Billo Circus al piano bar. Venerdì 8 in libreria spazio a "Diritti e redistribuzione nell'era dell'intelligenza artificiale", mentre al piano bar c'è Vittorio Bonetti. Sabato 9 al piano bar (ore 18.30) c'è l'evento "Tra sogno e realtà: quali politiche per un futuro rinnovabile", alle 20 in libreria Franco Mosconi e Vincenzo Colla presentano "Modello Emilia", infine alle 21 di nuovo al piano bar con Renato Ricci. Domenica 10 settembre c'è Dem Session al piano bar. Infine lunedì 11 settembre si chiude la festa con il Super Tombolone alle 18,30, i Burattini in Festa nei viali alle 20.30 e Sara Valgimigli Trio al piano bar.