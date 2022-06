Passeggiate, gite in canoa e favole: ecco la quindicesima edizione del Festival Naturae

E’ giunto alla quindicesima edizione – finalmente di nuovo in forma “normale”, dopo due anni condizionati dal Covid - il Festival Naturae, appuntamento ormai radicato nella programmazione estiva della riviera romagnola che fra luglio e agosto ospiterà a Lido di Classe decine e decine di eventi di vario genere, legati dal comune obiettivo della valorizzazione dell’ambiente naturale.

Promosso dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna e organizzato dall’Associazione Culturale Solaris – in collaborazione con decine di soggetti che operano sul territorio, con una formula “di rete” che ha decretato la crescita costante della manifestazione - il Festival propone un ricco calendario settimanale di eventi rivolti ad indagare il rapporto tra l’uomo e la natura: proiezioni di film all’aperto, escursioni, concerti in spiaggia, laboratori per grandi e bambini, mostre e degustazioni, spesso in location “naturali” e assai suggestive.

E se la tradizionale settimana clou del Festival è programmata come sempre per fine luglio, il calendario degli eventi prende il via invece fin da venerdì 1 luglio, con il primo dei consueti laboratori del venerdi: alle 10, al Circolo Nautico del Savio di viale Caboto, “Una giornata tra le onde”, escursione in barca a vela. Laboratorio di Nautica della durata di un’ora.

Si prosegue ogni lunedì con le passeggiate pomeridiane (il 4 luglio alle 17.30 è in programma “Dama Dama. I daini a Lido di Classe”, a cura del Ten. Col. Giovanni Nobili del Reparto Carabinieri Biodiversita? di Punta Marina). Ogni martedì ci sono le biciclettate del pomeriggio (il 5 luglio “Il fascino delle canoe”. Visita al Club Canoa Kayak Cervia. Doppia partenza: ore 16.00 da Lido di Classe, ritrovo e partenza Cinema Arena del Sole; alle ore 16.30 da Lido di Savio, ritrovo e partenza Bagno Milano, Ristorante Kontiki. Sosta con aperitivo alla Vineria Le Romagnole, rientro previsto ore 19).

E ogni giovedì ci sono le biciclettate del mattino (il 7 luglio “Bunker tour. Visita ai bunker della 2° Guerra Mondiale.” Doppia partenza: da Lido di Classe Cinema Arena del Sole ore 9.00, da Lido di Savio Bagno Milano Ristorante Kontiki ore 9.30. Rientro previsto ore 12.30. Pranzo di guerra su prenotazione al Ristorante Kontiki 0544 948040); e sempre ogni giovedì mattina anche le favole per bambini (il 7 luglio alle 10 “BzzBzz ronzii fra le pagine”. Letture per genitori con bambini, a cura dei Lettori volontari di Nati per Leggere Ravenna. Joko Park, Via Marignolli, 22).