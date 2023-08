Rassegna "Approdi": a Lido Adriano arrivano i laboratori della "non-scuola"

A partire dal prossimo settembre, Ravenna Teatro condurrà un laboratorio della non-scuola al Cisim di Lido Adriano nell’ambito di Approdi, rassegna che spazia da musica dal vivo a spettacoli teatrali. La non-scuola è un’esperienza teatrale “asinina” e antiaccademica che il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro tiene viva da più di trent'anni a Ravenna e nel mondo - in forte relazione con le istituzioni locali e scolastiche - e che ha assunto nel tempo l’importanza e il riconoscimento di un vero e proprio passaggio formativo, nel segno del cortocircuito di arte e vita. Questa pratica coinvolge ogni anno centinaia di ragazzi e di ragazze, che si misurano con i testi della tradizione teatrale, li attraversano e li “mettono in vita”, in una preziosa occasione di confronto attraverso il teatro.

A testimonianza di quanto questa pratica sia diffusa e apprezzata, al laboratorio di settembre parteciperanno anche ragazzi e ragazze di Asinitas, associazione romana che si occupa di educazione e intervento sociale con la finalità di promuovere attività rivolte alla cura, all’educazione-formazione e all’accoglienza di persone minori e adulte, italiane e straniere.

Gli incontri, condotti da Alessandro Argnani e da Dario Racagni, sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni e si terranno da lunedì 4 settembre a sabato 9 con i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00, venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e sabato dalle ore 10:00. Quota di iscrizione: 70 euro. L’esito finale si tiene al Cisim sabato 9 settembre ore 20:00 con ingresso gratuito.