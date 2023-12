Ravenna pronta a ridere: per la stagione del Comico arrivano Katia Follesa, Vanessa Incontrada e la Rimbamband

Si apre il sipario sulla nuova edizione della rassegna di Teatro Comico ospitata dal palcoscenico del Teatro Alighieri di Ravenna. “Anche quest'anno la rassegna del teatro Comico – afferma l’Assessore alla cultura Fabio Sbaraglia – si conferma una delle più attese, con una programmazione che, come sempre, vede protagonisti artisti amati dal pubblico e di grande successo. Per una città che come Ravenna ama e vive il teatro con grande partecipazione è importante proporre al pubblico un’offerta ampia e sempre varia, e da questo punto di vista la lunghissima attività di Accademia Perduta/Romagna Teatri si integra perfettamente, con leggerezza, altissima professionalità e qualità delle proposte, nel nostro panorama di spettacoli”.

Come nelle passate Stagioni, la rassegna è composta da quattro appuntamenti, programmati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, e sarà inaugurata da Katia Follesa e Angelo Pisani (lunedì 29 gennaio) che, accompagnati da un corpo di ballo, presenteranno il divertente spettacolo sulla vita di coppia Ti posso spiegare. Seguiranno Alessandro Fullin e Simone Faraon in Le sorelle Robespierre (lunedì 19 febbraio) e la folle comicità, anche musicale, della Rimbamband nello spettacolo Manicomic (martedì 5 marzo) con la regia di Gioele Dix. Chiudono il cartellone Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (giovedì 21 marzo) nell’esilarante commedia “generazionale” e degli equivoci Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?