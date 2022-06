Tanti spettacoli nel Ravennate con la rassegna estiva "Burattini in rete"

Al via la programmazione estiva del progetto Burattininrete ER, che unisce tre rassegne di teatro di figura nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì-Cesena. Una programmazione di spettacoli dedicati alle famiglie che copre i tre mesi estivi con un totale di oltre 104 appuntamenti, coinvolgendo 37 compagnie italiane di Teatro di Figura e abitando le piazze di 42 diversi comuni.

Il progetto di connessione culturale Burattininrete ER nasce nel 2020 per integrare le programmazioni estive di tre realtà dall’esperienza pluridecennale e diversificata nell’ambito della promozione della Figura; il progetto, infatti, riunisce le tre rassegne Baracca e Burattini, organizzato da Associazione 5T nella provincia di Reggio Emilia, Burattini & Figure organizzata da Teatro del Drago nelle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena e Burattini d’estate, a cura di I Burattini della Commedia nella provincia di Modena.

Il progetto ha come obiettivo - nell’interazione di attività diverse - di promuovere la mobilità del pubblico, così come la condivisione di pratiche artistiche e organizzative orientate allo sviluppo e alla valorizzazione della proposta culturale per il territorio, cogliendo le potenzialità dell’unione e della condivisione di buone pratiche, nel dialogo tra territori diversi, dalla grande Città al piccolo Borgo senza alcuna differenza della proposta di qualità artistica. A questo fine contribuiscono la presenza in un’area estesa e l’espressione di una mappatura ricca e composita di attività su territorio Emiliano-Romagnolo.

Simbolo di questa unione è il burattino, il grado di interattività che caratterizza l’arte più classica del teatro di figura, un linguaggio fortemente intrecciato con la cultura popolare dell’Emilia Romagna, che ha profonde radici storiche, che ancora oggi, grazie alla semplicità (da non confondersi con superficialità) della sua drammaturgia riesce a dialogare con tutti i pubblici,dalla prima infanzia all’età adulta, senza discriminazioni culturali e sociali.

Gli appuntamenti in provincia di Ravenna

Domenica 12 giugno Casola Valsenio - Parco Cavina

Compagnia Vladimiro Strinati NONNA e VOLPE

Sabato 2 luglio Casola Valsenio – Parco Cavina

Teatro del Drago IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE CARLO

Lunedì 18 luglio Riolo Terme (Ra) - Chiostro della Rocca

All’InCirco ECOMONSTERS’ PUPPET SHOW

Lunedì 8 agosto Riolo Terme - Chiostro della Rocca

Burattinificio Mangiafoco

Venerdì 19 agosto (Bagnacavallo Festival) Bagnacavallo - Piazzetta del Carmine

Divisoperzero LE MANI di EFESTO

Date da definire - Ravenna

Teatro del Drago Spettacoli di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna