Torna anche se in 'versione Covid' la Nott de Bisò a Faenza

Nella riunione di giovedì il Comitato Palio di Faenza ha lavorato agli aspetti organizzativi della prossima Nott de Bisò, che si svolgerà come di consueto in Piazza del Popolo il 5 gennaio. "Sarà probabilmente anche questa, come tutte le manifestazioni di questo 2021, un'edizione un poco diversa da quella tradizionale a causa del perdurare dell'emergenza Covid - fa sapere il comitato - che imporrà qualche rinuncia e qualche cambiamento al fine di evitare situazioni pericolose di assembramenti. Modalità di svolgimento, date esatte, orari e maggiori dettagli sull'organizzazione seguiranno nelle prossime settimane".