Una serie di tappe all’insegna del gusto con i migliori agriturismi

Dopo una pausa forzata sono tornate le escursioni domenicali di Sentieri & Sapori, l’iniziativa organizzata da CNA Territoriale di Ravenna – Area Romagna Faentina, in collaborazione con l’Associazione La Nottola, il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, del Parco della Vena del Gesso e di IF Imola Faenza Tourism. L’iniziativa vede come protagonisti i percorsi più suggestivi delle colline romagnole, selezionati e raccontati dalle Guide Professioniste associate a CNA, e gli Agriturismi del territorio che offriranno agli escursionisti e camminatori un pranzo con i migliori piatti della tradizione.

Domenica 23 ottobre escursione lungo la piccola valle del Rio Basino per risalire il versante Nord della Vena del Gesso e percorrere lo spettacolare crinale della Mongardina, con una distanza di circa 5 km e dislivello S/D di circa 170 m, che si concluderà con il pranzo all’Agriturismo Gualdo di Sotto (Riolo Terme, località Isola).

Il 30 ottobre lo scenario sarà quello dei fanghi dai poteri curativi, delle leggende e dei personaggi fantastici della valle del rio Sanguinario, con un’escursione narrante alla scoperta dei Buldur. A fine cammino pranzo all’Agriturismo La Querciola (Riolo Terme).

Ultima tappa domenica 13 novembre camminando verso la torre del Marino, attraverso uno spettacolare percorso, lungo carrarecce e sentieri e tra i coltivi per raggiungere la spettacolare torre d’avvistamento del XV sec. e il punto panoramico di Monte Rinaldo sui calanchi del Rio di Chiè. Pranzo di fine percorso all’Agriturismo Rio Manzolo (Brisighella, località Villa Vezzano).

Per iscriversi all’escursioni, dal costo di € 20,00 visitare il sito web www.ra.cna.it/eventi/sentieri-sapori-2022.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano il Presidente CNA Romagna Faentina Canzio Camuffo ed il Responsabile d’Area Luca Coffari – di poter riproporre questo evento che mira a valorizzare le nostre meravigliose colline attraverso percorsi studiati e raccontati da Guide Professioniste, che consentano di conoscere anche molti agriturismi del nostro territorio. L’iniziativa sta avendo un grande successo d’iscritti e questo ci conferma che c’è grande voglia da parte di turisti ed escursionisti di conoscere e vivere la natura del nostro territorio”.