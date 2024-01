Al Valtorto inizia il laboratorio teatrale per giovani: “Largo al contagio”

L'attività del centro giovani Valtorto di Fornace Zarattini riparte nel 2024 con “Largo al Contagio”, un laboratorio che offre ai giovanissimi l'opportunità di sperimentare la pratica teatrale come luogo di contaminazione e contagio, in una sfumatura positiva, vicina all'entusiasmo che contagia, alle risate condivise tra amici, ai sogni collettivi che hanno sempre contagiato intere generazioni.

L'idea nasce dall'esperienza sul campo maturata di Carlo Garavini di Lady Godiva Teatro, coordinatore del corso, grazie ai numerosi workshop pensati per adolescenti e attraverso il lavoro con i minori stranieri non accompagnati. "Mi sono reso conto che l'integrazione tra culture diverse, ma anche tra persone dello stesso paese, debba passare attraverso la contaminazione reciproca. Perciò, in questo tessuto sociale sempre più frammentato, diventa importante il contagio. Ed è importante anche rivitalizzare questa parola con un'accezione positiva, a fronte di contagi come quello pandemico, quello mafioso o quello dell'acqua, della terra e del cielo”.

Si tratta di un approccio basato sulla relazione tra i ragazzi in un contenitore accogliente e non giudicante come il Valtorto, luogo d'inclusione e di sperimentazione per under 17 del territorio ravennate. Al centro del workshop saranno gli esercizi di ascolto, di gioco relazionale e di espressione corporea; saranno inoltre fondamentali la relazione, le visioni e il confronto collettivo sui temi di maggior interesse del gruppo, individuando i nuclei tematici del lavoro attraverso la discussione e la condivisione collettiva, con l'obiettivo di favorire e liberare le potenzialità etiche, espressive, creative e relazionali, unitamente al benessere psicofisico, dei ragazzi e delle ragazze partecipanti. Il laboratorio è rivolto a giovani dagli 11 ai 17 anni, è gratuito e sarà suddiviso in 12 incontri settimanali (dal 16 gennaio al 2 aprile). Tutti gli incontri si svolgeranno al Centro Giovani Valtorto in via Faentina 216. Info e iscrizioni a infovaltorto@gmail.com entro il 31 gennaio.