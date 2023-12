I Vigili del Fuoco celebrano la festa di Santa Barbara: l'esposizione dei mezzi e 'Pompieropoli'

Torna la festa di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che verrà celebrata lunedì 4 dicembre. L'appuntamento, come tradizione, rappresenterà un momento d’incontro presso la caserma di Ravenna. La manifestazione prevede dalle 7 alle 18 l'esposizione degli automezzi del Comando nel piazzale davanti alla caserma su viale Randi. Alle 8 servizio d’onore alla lapide dei caduti: il Comandante, il personale e l’ANVVF osserveranno un minuto di raccoglimento in memoria del sacrificio dei colleghi scomparsi. Segue alle 9 la celebrazione della S. Messa presso la Basilica di S. Francesco, officiata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. La celebrazione si terrà congiuntamente alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera. Spazio poi al divertimento dalle 15 alle 18 con Pompieropoli a cura dell’ANVVF, il truccabimbi a cura di Pirilampo e lo spettacolo del BilloCircus. Inoltre per l’intera giornata è prevista l’esposizione dei mezzi in tutte le sedi distaccate di Faenza, Cervia, Lugo e Casola Valsenio.