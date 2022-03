Visioni dantesche e "Fedeli d’Amore": spazio al cinema "eretico" di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari

Il film "Fedeli d’Amore", presentato in prima mondiale a Filmmaker Festival 2021 e al Padiglione Italia dell'Expo Dubai, arriva per la prima volta a Ravenna nel programma del “Dantedì - Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri” del Comune di Ravenna. Il quinto film di Marco Martinelli trasfigura per il cinema l’omonimo poemetto scenico “attorno” a Dante e al nostro presente, centrato sulla straordinaria ricerca vocale di Ermanna Montanari e la musica elettroacustica di Luigi Ceccarelli. Un “polittico in sette quadri”, sospeso tra crudezze quotidiane e sorprendenti atmosfere visionarie, girato a Ravenna – dal Teatro Rasi al Molino Lovatelli, dalle pinete alle valli –, all'interno dei quali a parlarci sono diverse figure: la nebbia, il demone della fossa, un asino crociato, il diavoletto del “rabbuffo”, l’Italia che scalcia se stessa, Antonia figlia dell’Alighieri. Venerdì 25 marzo Ermanna Montanari, Marco Martinelli, l’Assessore Fabio Sbaraglia e Luca Mosso (direttore del Filmmaker Festival di Milano) saranno presenti alla proiezione al CinemaCity. Il fil sarà visibile fino a domenica.

Sempre venerdì, il programma di RAI3 "Fuori Orario cose (mai) viste" presenta invece Visioni d’Amore. Il cinema eretico di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, a cura di Fulvio Baglivi, una notte ideata con Matteo Marelli e in collaborazione con i festival I mille (o)cchi di Trieste e Filmmaker Festival di Milano (trasmissione di fedeli d’Amore, Ulisse XXVI, The Sky over Kibera, Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi). La nottata (in onda dall'1.20 alle 6.00 della notte tra il 25 e il 26 marzo) sarà preceduta da una conversazione di Matteo Marelli con Marco Martinelli e Ermanna Montanari registrata a Ravenna agli inizi del 2022. Il dialogo con Martinelli e Montanari partirà dal loro approdo al cinema e toccando temi, metodo, amori, progetti e metamorfosi di una coppia (nell’arte come nella vita, inscindibili) eccezionale.