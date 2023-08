Ancora venti intensi sulla Romagna: allerta 'gialla' e divieto di accesso a dighe e moli

Si mantiene alta l'attenzione, soprattutto sui rilievi romagnoli, per il vento. L'Agenzia regionale per la Protezione Civile e Arpae hanno diramato per la giornata di venerdì una nuova allerta meteo 'gialla' che riguarda gran parte della Regione e anche la zona ravennate dell'alta collina romagnola. Nell'avviso dell'allerta si legge che "per venerdì 4 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale della regione e sulle aree di pianura settentrionali. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sui rilievi centro orientali della regione".

In seguito all'allerta meteo la Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’ordinanza che prevede, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.