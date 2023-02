Arriva l'anticiclone: freddo al mattino, poi temperature in risalita e giornate soleggiate

Dall’Europa occidentale è in fase di rimonta un campo di alta pressione che sta già favorendo condizioni di stabilità a ridosso del weekend. Il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato fino alla fine della settimana sull’Emilia Romagna, pur con qualche sottile velatura in transito sabato e alcuni innocui annuvolamenti sparsi domenica sulla costa. La situazione, spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, rimarrà invariata con l’inizio della nuova settimana e il sole sarà sempre protagonista.

Le temperature notturne però saranno ancora basse e il freddo del primo mattino risulterà pungente per qualche giorno, con valori diffusamente sotto zero anche in pianura ed estese gelate. Cominceranno però ad aumentare le temperature diurne, con massime che raggiungeranno gli 11/13°C entro domenica. Nel corso della prossima settimana proseguirà l’incremento delle temperature, con le minime che oscilleranno intorno a 0°C e le massime che da martedì potranno raggiungere i 14°C sulle pianure più occidentali.

Nel ravennate il tempo sarà soleggiato nel weekend, pur con alcune sottili velature in transito sabato e qualche innocuo annuvolamento domenica. Farà freddo al mattino, con le minime intorno a -2°C, di giorno le temperature massime sono attese intorno ai 10°C. Da lunedì condizioni invariate, grazie alla presenza dell’anticiclone che prolungherà la serie di giornate soleggiate almeno fino a metà settimana. Le temperature aumenteranno sia nei minimi che nei massimi, oscillando intorno a 0°C all’alba e raggiungendo i 13°C di pomeriggio.