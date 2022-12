Criticità costiera e rischio allagamenti: nuova allerta meteo della Protezione Civile nel ravennate

"Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge" si legge in una nota