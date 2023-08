Prosegue l'ondata di caldo in Romagna: nuova allerta per le temperature elevate

Ancora grande attenzione in Romagna per le temperature elevate di questo fine agosto. Per la giornata di domenica è stata emessa una nuova allerta meteo 'gialla' per le alte temperature previste in particolare sulle aree pianeggianti e pedecollinari della Romagna, dove si potranno toccare punte fino a 37 gradi. Questo è quanto previsto dal bollettino emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae (Agenzia prevenzione, ambiente ed energia).