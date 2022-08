Arriva il maltempo: temporali violenti, colpi di vento e grandinate. Ma nel weekend torna il sole

Peggiorano le condizioni meteo sull’Emilia Romagna. Come annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com Federico Brescia, "una perturbazione atlantica si sta avvicinando da Ovest e determinerà una fase di forte instabilità. Per giovedì sono attesi temporali violenti su tutta la regione in particolare tra pomeriggio e sera. Possibili fenomeni di forte intensità, con grandinate e colpi di vento un po’ ovunque, specie tra Parmense, Reggiano, Modenese e Bolognese".

"L'instabilità andrà avanti anche per gran parte della giornata di venerdì, seppure in modo più sparso e debole, in esaurimento serale - prosegue il meteorologo - Gli accumuli pluviometrici totali saranno compresi generalmente tra 20 e 30 millimetri. Giovedì, la regione sarà spezzata a metà: le temperature massime non supereranno i 27°C in Emilia, mentre in Romagna si toccheranno i 35-36°C. Venerdì ancora rovesci sparsi nella prima parte della giornata, fenomeni più decisi sulle Dolomiti. Ampie schiarite si faranno spazio dal tardo pomeriggio".

Per quanto riguarda il Ravennate, "sono attesi temporali anche forti tra il pomeriggio di giovedì 18 e la mattinata di venerdì 19. Possibili grandinate e colpi di vento. Ancora rovesci sparsi venerdì pomeriggio, ma si va verso un miglioramento. Weekend stabile e soleggiato con caldo nella norma. Temperature in temporaneo calo tra giovedì e venerdì".