Pasqua e Pasquetta con l'ombrello: burrasca in arrivo, scatta una nuova allerta meteo

Sarà un weekend di Pasqua con l'ombrello. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo per vento, "arancione" per il crinale appenninico e "gialla" per la fascia collinare.

Giovedì, si legge nell'informativa, "si prevedono venti provenienti da sud-ovest di burrasca forte (80-90 chilometri orari) sul settore appenninico centro-orientale e burrasca moderata (60-80 Km/h) su appennino occidentale e fascia collinare centro-orientale. Precipitazioni diffuse a carattere debole-moderato con locali rovesci interesseranno il settore appenninico centro-occidentale, dove non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili nonchè ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore, a seguito delle precipitazioni in atto e previste".

Dopo una breve parentesi di condizioni atmosferiche discrete, è previsto un nuovo peggioramento proprio per il weekend di Pasqua. "L'avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento soprattutto tra le giornate di domenica e lunedì con possibilità di piogge sparse sul territorio più intense e persistenti sulle aree appenniniche - informa l'Arpae -. È previsto un miglioramento nella giornata di martedì. Le temperature saranno in diminuzione nei valori massimi nella giornata di domenica".