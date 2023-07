Temperature roventi su tutta la pianura: nuova l'allerta meteo per il caldo estremo

Non si arresta l'ondata di caldo estremo. Per la giornata di martedì sono ancora previste temperature massime superiori a 38°C in tutta la pianura regionale, con esclusione della fascia costiera. Per questa ragione viene prolungata l'allerta meteo "gialla" già in vigore da lunedì sul territorio romagnolo.

Le raccomandazioni dell'Arpae sono quelle di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo. Si consiglia poi di bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.