Temporali in vista, scatta l'allerta: ma per il weekend tornerà il sole

Possibili temporali nelle prossime ore sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla, attiva dalle 12 di mercoledì, specificando che "condizioni di instabilità atmosferica, nel pomeriggio di mercoledì, potranno determinare fenomeni temporaleschi sparsi sull'intero territorio regionale". "Fenomeni di tipo organizzato - viene comunicato - sembrano più probabili sul settore centro orientale. Nel corso della serata e prime ore di giovedì 3 settembre, sono previsti residui fenomeni in Romagna. Nel pomeriggio di giovedì saranno possibili isolati rovesci su aree appenniniche".

Successivamente, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "la presenza di un campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale favorirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla nostra regione nelle giornate di sabato e domenica. Sembra poi probabile da lunedì una flessione del campo barico per l'avvicinarsi di un sistema perturbato dalla Francia, con un aumento della nuvolosità e precipitazioni che dal settore occidentale si estenderanno a gran parte del territorio regionale tra le giornate di lunedì e martedì. Le temperature saranno inizialmente in lieve ulteriore aumento, con valori massimi attorno ai 30°C sulle città di pianura, in diminuzione dalla giornata di lunedì per correnti più fresche nord-occidentali".