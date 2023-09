Vento forte su colli e monti, diramata dalla Protezione civile una allerta "gialla"

E' stata diffusa una allerta "gialla" per vento forte, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani (lunedì 18 settembre), sui monti e l'alta collina dell'Emilia-Romagna dal Piacentino al Riminese. A disporla sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale. Spiega il provvedimento, in una nota: "Dal primo pomeriggio di lunedì è prevista una ventilazione sostenuta da Sud-Ovest sui rilievi appenninici occidentali, in progressiva estensione all'intero arco appenninico, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata, 60-75 Km/h, con possibili temporanei rinforzi di intensità superiore".