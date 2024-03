Acqua alle case sparse e ciclopedonale di Marina Romea: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 26 marzo, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Via della Chimica infestata dai camion. Divieto confuso” e “Pasqua nel caos a Marina Romea. Ciclopedonale rinviata a un 12 giugno improbabile”, presentati dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “I capanni balneari sono una parte fondamentale della storia della Romagna, della nostra storia. Tuteliamoli, salviamoli”, presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia)

Seguiranno le interrogazioni: “Studiare una soluzione per la fermata dei pullman turistici in piazza Baracca” e “Provvedere all’installazione dell’illuminazione pubblica lungo tutto il viale pedonale di via Pomposa che costeggia il parco Teodorico” presentate dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); “Maltrattata via delle Sirti, importante arteria di Punta Marina”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Progetto riqualificazione centro sportivo Domenico Nostini di Sant’Alberto”, presentata dalla consigliera Stefania Beccari (Pd); “Per una città più vivibile e a misura di cittadini e cittadine: la bici come mezzo di trasporto primario”, presentata dalla consigliera Maria Cristina Gottarelli (Pd).

Si passerà poi alle proposte di deliberazione: “Presa d'atto della deliberazione corte dei conti er n. 4 2024”, che verrà presentata dall’assessore Giacomo Costantini; “Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, l.r. 24/2017, per l'approvazione del progetto di realizzazione di nuovo capannone ad uso deposito macchine agricole e ampliamento di palazzina uffici della ditta "Pro.pa.r. soc. coop. agricola", a servizio dell'attività esistente sita a ravenna, frazione Fornace Zarattini, in via Canala n. 10, in variante agli strumenti urbanistici vigenti”, presentata dall’assessora Federica Del Conte”.

Seguiranno le proposte di ratifica: “Ratifica della deliberazione di giunta comunale pv 84 del 27/02/2024 avente ad oggetto: l. 77/2006 - progetto nuovi percorsi di accessibilità online e offline - variazione di bilancio di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2024-2026”, trattata dall’assessore Fabio Sbaraglia e “Ratifica della deliberazione di giunta comunale pv 75 del 27/02/2024 avente ad oggetto: variazione di bilancio 2024 - eventi alluvionali mese di maggio 2023 stanziamenti contributi per autonoma sistemazione ordinanza n. 5/2023 e trasferimenti regionali dgr 2078/2023”, trattata dall’assessore Gianandrea Baroncini.

Seguirà la proposta dei consiglieri: “Modifica art. 45bis del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”, proposta di delibera presentata dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d'Italia). Poi verranno discusse le mozioni: “Riconoscere il diritto all'acqua potabile per le case sparse nei territori locali”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Stanziare le necessarie risorse economiche per erogare contributi ai proprietari delle case sparse per l'allacciamento alla rete idrica comunale”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna). Infine l’ordine del giorno: “Agevolare gli interventi di allaccio alla rete idrica per le case sparse del forese”, presentato dai consiglieri Igor Bombardi e Lorenzo Margotti (Pd).