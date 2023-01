Barriere architettoniche, affitti e sicurezza: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 24 gennaio, alle 15,30, si riunirà il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta verranno trattate le seguenti interrogazioni: “Chiarezza sui contratti di affitto a canone concordato” presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna-Polo civico popolare; “Sicurezza in zona stazione”, a cura di Renato Esposito, consigliere di Fratelli d’Italia; “Stadio Benelli, rimuovere le barriere architettoniche e consentire l’accesso alle tribune agli spettatori diversamente abili”, di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-città forese lidi; “Barriere architettoniche”, presentato da Fiorenza Campidelli, consigliera Partito democratico.

Si passerà quindi alle proposte di deliberazione “Acqua ingegneria s.r.l. - approvazione budget 2023”; Ravenna Entrate spa - approvazione budget 2023; Ravenna Farmacie srl - approvazione budget 2023; Ravenna Holding spa - approvazione budget 2023; Romagna acque - societa' delle fonti spa - approvazione budget 2023; “Modifica statuto Ravenna Farmacie srl; “Modifica statuto Romagna acque - societa' delle fonti spa” su cui relazionerà l’assessore alle Società partecipate, Giacomo Costantini.

Infine sarà discussa la proposta di deliberazione “Atto di indirizzo per la fattibilità di un centro traumatologico presso il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale civile di Ravenna”, presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e sottoscritta dai capigruppo consiliari Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna) e dal consigliere Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.