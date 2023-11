Cacciatore (Lega): "A 7 mesi dall'alluvione manca ancora la manutenzione e la pulizia dei fiumi"

"Dopo sette mesi dall'alluvione che ha colpito duramente la Romagna, purtroppo ci troviamo a rifare i conti con la mancanza di pulizia e manutenzione dei nostri fiumi". A lanciare l'allarme è Luca Cacciatore, segretario comunale Lega Salvini Premier, che spiega: "Le immagini del fiume Lamone in zona Glorie e fiume Ronco in zona Madonna dell'albero e dei fiumi Uniti zona Ponte nuovo dimostrano che c'è ancora molto lavoro da fare. Le immagini giunte dall'Emilia non sono rassicuranti e ricordiamo ai nostri amministratori che se dovesse tornare a piovere copiosamente anche da noi e soprattutto se i lavori non verranno eseguiti in tempi ragionevoli saremo ancora a rischio. Questa situazione fa crescere il malcontento e la preoccupazione di tutti quei cittadini direttamente coinvolti".

"Non dimentichiamoci mai che le concause di questo evento alluvionale che ha colpito duramente la Romagna, oltre alla tanta pioggia caduta in pochi giorni, sono state le importanti opere di prevenzione mai ultimate come i serbatoi di laminazione (in collina), le casse di espansione (in pianura) il rinforzo degli argini, la pulizia e il dragaggio dei fiumi, oltre al danno causato dalle buche negli argini da parte di nutrie, istrici e tassi non ancora contenute - conclude Cacciatore - Ricordiamo che per la tutela del territorio le manutenzioni sono importanti e doverose quindi chiediamo all'amministrazione un maggior impegno volto a stringere i tempi per cercare di risolvere nel breve periodo tutte quelle situazioni rimaste indietro e oggi ancora incompiute, lo chiedono i cittadini preoccupati, lo chiede Lega Ravenna".