Continua la campagna di tesseramento della Lega: i banchetti nel weekend

Prosegue la campagna tesseramento della Lega. "Dopo le numerose adesioni dello scorso weekend nelle piazze romagnole, ci aspettiamo una grande partecipazione anche sabato 29 e domenica 30 maggio - commenta il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone - Quella di questo weekend sarà anche l’occasione per aderire alla campagna #mangiacomeparli: raccoglieremo le firme a tutela del Made in Italy, messo a rischio dalle ‘eurofollie’ del vino senza alcol e degli insetti come pietanze. Una battaglia di tutti, che vede al nostro fianco anche produttori e agricoltori del territorio, sinonimo di qualità e tradizione, fortemente colpiti in questo ultimo anno non solo dall’emergenza sanitaria e economica, ma anche dal fenomeno delle gelate, per il quale ci stiamo impegnando in Parlamento affinché si promuovano politiche di tutela e sostegno economico".

L'elenco dei gazebo

Faenza

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Piazza della Libertà

Sabato 29 ore 15:00-18:00 Piazza della Libertà

Bagnacavallo

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Piazza della Libertà

Lugo

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Largo della Repubblica

Alfonsine

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Piazza Gramsci

Ravenna

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Piazza Zaccagnini lato Via Berlinguer

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Piazza Andrea Costa

Sabato 29 ore 15:00-18:00 Piazza Andrea Costa

Marina di Ravenna

Sabato 29 ore 15:00-18:00 Piazza Mazzini

Cervia

Sabato 29 ore 9:30-12:00 Viale Roma

Brisighella

Sabato 29 ore 9:30-12:30 Piazza Marconi

Massa Lombarda

Sabato 29 ore 9:00-12:00 Piazza Matteotti

Fusignano

Domenica 30 ore 9:30-12:00 Piazza Corelli