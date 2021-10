Da Cervia una condanna agli attacchi neofascisti di Roma: "Sia sciolta Forza Nuova"

Una condanna agli attacchi di Roma del 9 ottobre e lo scioglimento di Forza Nuova: questo è in sintesi quello che chiedono, con una mozione, Partito Democratico, Cervia ti Amo e Insieme per Cervia a sindaco e Giunta di Cervia. Le forze politiche che promuovono la mozione rilevano infatti che "il 9 ottobre scorso, in occasione di una manifestazione contro l'obbligo del green pass per i lavoratori soggetti appartenenti a Forza Nuova, tra i quali Roberto Fiore e Giuliano Castellino, e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza che hanno determinato molti danni e persone ferite".

Alla luce di questo, Pd, Cervia ti Amo e Insieme per Cervia chiedono a sindaco, Giunta e allo stesso Consiglio comunale di prendere una posizione di netta condanna verso gli avvenimenti di Roma e inoltre di "ritenere Forza Nuova quale movimento di chiara ispirazione neofascista e violento e come tale inconciliabile con lo spirito democratico della nostra istituzione - e oltre a questo - a chiedere da subito al Governo che sia intrapreso il percorso di scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista", così come previsto dalla Costituzione e dalla Legge Scelba.

Le tre forze politiche cervese ritengono inoltre necessario continuare a incentivare la promozione di iniziative culturali in collaborazione con le scuole affinchè "sia mantenuta la memoria storica, ma anche promuovere iniziative che consentano di portare all’attenzione della popolazione il problema dei nuovi fascismi, in particolare modo rivolte alle persone più giovani e 'vulnerabili'".