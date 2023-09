Danni del maltempo, parco marittimo e rifiuti: si riunisce il consiglio comunale

Martedì alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Stradelli del famoso parco tra incuria e vandalismi” presentato9 da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Via Baiona lato valle invasa da camion” Presentato da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini Premier); “Quando il degrado soffoca i nostri monumenti” presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia).

Seguiranno le interrogazioni: "Concessione dell'impianto sportivo di San Zaccaria alla società sportiva Ravenna Woman", presentata da Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; “Troppe 16,30 ore per tappare la perdita d'acqua di una principale condotta di Ravenna” e “Servizio rifiuti indegno o inadeguato in zona centro anziani di via Grado”, entrambi a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Ridiamo la dignità che merita al “Moro”, presentato da Nicola Grandi e Filippo Donati, rispettivamente capogruppo e consigliere di Viva Ravenna; “Niente raccolta degli sfalci dopo il taglio dell'erba: qualcuno ha autorizzato Azimut o siamo alle solite croniche mancanze di controlli?” di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna; “Così vengono curati i nostri lidi”, presentato da Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia;

Si passerà alle proposte di deliberazione “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 per nubifragio e tromba d'aria distruttiva del 22 luglio 2023. Misure di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità da effettuarsi in località Savarna e frazioni limitrofe" e "Fortunale del 25 luglio 2023. Misure di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità da effettuarsi in località San Pietro in Trento e frazioni limitrofe” su cui relazionerà l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 per servizio di somma urgenza per messa in sicurezza alberature a seguito di fortunale del 22 luglio 2023 in località Savarna e frazioni limitrofe e forti venti del 25 luglio 2023 in diverse zone del territorio comunale - prelievo dal fondo di riserva, che sarà illustrata dall’assessore alla Protezione civile Gianandrea Baroncini.

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti mozioni: “Alluvione: rinuncia canoni di locazione per gli esercenti affittuari di un immobile comunale”, presentata da Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; “Mozione di censura nei confronti dell’ assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte in merito alla disastrosa gestione di diversi appalti e contestuale invito al sindaco di revocare la delega”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi e Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier.

Infine gli ordini del giorno "Ricordiamo degnamente Dante Arfelli", presentato Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco e sottoscritto da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare e da Davide Buonocore, consigliere gruppo Lista de Pascale sindaco ; "La cooperazione romagnola mantenga il proprio welfare di qualità", "Una targa per Anastasio Matteucci", “Biblioteca Classense nono monumento patrimonio UNESCO", a cura di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.