I danni del temporale, Croatti (M5S): "Fenomeni sempre meno rari, sono il segno del cambiamento climatico"

"Ancora danni nel faentino e nel ravennate a causa del violento temporale che si è abbattuto in tarda mattinata di oggi, con grandine e fortissime raffiche di vento. I danni sembra siano specialmente rilevanti a Milano Marittima e Cervia". Così il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti dopo la sfuriata temporalesca che si è abbattuta giovedì su tutta la provincia. "Purtroppo questi violenti temporali sono sempre meno rari e fanno sempre più paura. Non possiamo trattarli come semplici episodi fuori controllo, sono il segno di cambiamenti climatici che rappresentano una sfida da affrontare con serietà e determinazione, investendo sul territorio e sulla sicurezza idrogeologica dei nostri comuni - conclude il senatore pentastellato - La mia solidarietà a tutta la popolazione, in particolare agli agricoltori, ancora una volta colpiti duramente da questi eventi meteo sempre più estremi".