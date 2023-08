Dopo le proteste e le azioni legali degli ultimi anni, il ricordo di Ettore Muti è in forma privata

Domenica mattina si è tenuta la commemorazione di Ettore Muti, politico e aviatore fascista, il cui corpo riposa a Ravenna. Dopo le polemiche, le proteste e i procedimenti giudiziari degli anni scorsi, il ricordo è avvenuto in forma privata, senza cioè manifestazioni di commemorazione su suolo pubblico. "Nessun divieto di manifestazione, alcuna prescrizione, come invece certuni millantano, al contrario - si legge in una nota degli organizzatori - una decisione maturata in quest'ultimo anno a tutela del ricordo del petto più medagliato d'Italia. Stanchi dei soliti faziosi attacchi antagonisti che in questi anni hanno tentato in tutti i modi, sia verbalmente che fisicamente e addirittura legalmente, di chiuderci la bocca senza, ovviamente, alcun risultato, in occasione dell' 80° anniversario dall'uccisione dell'Eroe che partecipò a fare grande la propria Patria, abbiamo optato per una cerimonia privata che potesse svolgersi in maniera decorosa e dignitosa. Anche quest'anno, quindi, il ricordo di Ettore Muti vive ardente in quel di Ravenna".