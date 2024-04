Elezioni a Bagnacavallo, arrivano Bonaccini e Corsini per 'sostenere' Giacomoni

Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà a Villanova di Bagnacavallo nella serata di oggi: a partire dalle ore 21, infatti, presso la Sala Azzurra in piazza Lieto Pezzi incontrerà il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Giacomoni per affrontare i temi più significativi in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. La sera successiva sarà invece il turno dell’assessore regionale a mobilità, turismo e commercio Andrea Corsini che interverrà all’incontro sul tema del Centro Storico di Bagnacavallo dal titolo “Il valore delle identità: sfide e opportunità per un centro storico attraente e da vivere” che si terrà appunto nella serata di venerdì a partire dalle 20.45 nella Sala delle Cappuccine (ingresso da Biblioteca) in via Vittorio Veneto a Bagnacavallo. Parteciperanno, oltre a Corsini e a Matteo Giacomoni, l’architetto Giuseppe Calderoni, la sindaca Eleonora Proni e Ivano Ruscelli, esperto in valorizzazione dei centri urbani.