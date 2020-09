Elezioni a Faenza, a sostegno di Cavina arriva il vicesegretario della Lega Crippa

Sabato 12 settembre il Vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa sarà in Romagna. Il deputato arriverà ad Imola alle ore 18.00 al Ristorante “La Perla” in via Malsicura 15 (zona autodromo) e poi proseguirà la serata a Faenza alle ore 19.30 presso l’Enoteca Astorre in piazza della Libertà 16.

“Sarà un’occasione per conoscere i grandi temi della Lega che, come sempre, è presente sul territorio ed attenta ad ogni singola comunità – sottolinea Jacopo Morrone, Segretario Lega Romagna – Andrea è un amico, ma anche un parlamentare capace e che non si risparmia. Le candidature di Daniele Marchetti ad Imola e Paolo Cavina a Faenza dimostrano che vi è una grande volontà di alternanza anche nella nostra regione e sono convinto che potremo portare rinnovamento sia ad Imola che a Faenza. In queste ore siamo preoccupati per la ripresa delle scuole. Ci giungono segnalazioni da tutti i territori di mancanze di aule, banchi, docenti e collaboratori scolastici. La scuola deve essere sicura e in presenza, ma ci sembra che questo Governo, questa Regione e le amministrazioni locali non siano in grado di garantirlo. Vigileremo – conclude Morrone – per fare in modo che i nostri bambini siano tutelati, sono la più grande risorsa che abbiamo. Nei programmi di Marchetti e Cavina l’istruzione, l’università e la formazione non sono parole su un pezzo di carta, ma investimenti con risorse ed idee".