Elezioni a Lugo, i Verdi confermano l'alleanza con il centrosinistra

"Avevamo espresso l'esigenza di soffermarci sul programma ancor prima di valutare candidature. Il confronto con gli altri partiti del centrosinistra è stato un percorso costruttivo che ha portato alla condivisione da parte di tutti i nostri alleati dell'esigenza di dare risposte urgenti e significative alla nostra comunità in merito alla messa in sicurezza del territorio, alla tutela dell' ambiente e alla difesa della salute pubblica". E' quanto afferma Fausto Bordini coportavoce provinciale dei Verdi. "Abbiamo quindi incontrato Elena Zannoni, e le abbiamo garantito il nostro sostegno. Sarà lei la nostra candidata per ricoprire la carica di Sindaco di Lugo e la ringraziamo per l'impegno assunto sui temi a noi cari per il futuro di Lugo".

"Per la Lugo di domani contenuta nel programma della coalizione" - afferma Gabriele Serantoni, Portavoce dei Verdi di Lugo - " abbiamo richiamato l'attenzione sulle nostre battaglie storiche che ci hanno visto come precursori, già dagli anni '80, dell'esigenza, ormai impellente, di fare pace con la natura e con l'ambiente che ci circonda. L'intera coalizione sosterrà l'esigenza di mettere in sicurezza la città di Lugo attraverso la realizzazione di due nuovi bacini di laminazione (Lugo SUD-Stuoie e raddoppio parco Golfera). Opere necessarie per fermare le acque dove la recente alluvione ha dimostrato la nostra maggiore vulnerabilità che ha permesso l'ingresso delle acque perfino in centro storico. Realizzeremo poi tutti gli interventi possibili, da individuare e finanziare attraverso l'aggiornamento del Piano Energetico Comunale, per fare uscire Lugo dalla dipendenza dell'energia fossile e per agire, anche localmente, contro il mutamento climatico in atto. A tutti i cittadini, anche a coloro che non hanno la possibilità di installare pannelli solari sul tetto, dovrà essere data la possibilità di far parte delle comunità solari ed energetiche".

"In campagna - continua la nota dei Verdi - dovranno essere tolti i vincoli comunali che rallentano o impediscono lo sviluppo dell'agrivoltaico (installazione di pannelli solari in simultanea al mantenimento delle coltivazioni agricole ai fini alimentari). Tutti assieme sosterremo la cura e la gestione delle aree verdi, dei parchi e delle aree di riequilibrio ecologico. Proseguiremo il lavoro di forestazione che, negli ultimi 5 anni, ha portato alla piantumazione di ben oltre 1.000 nuovi alberi. Dovremo impegnarci con fermezza per completare e collegare le piste ciclabili creando veri e propri percorsi di collegamento e mantenere alta l'attenzione sulla stazione ferroviaria (ripristino ascensori e biglietteria). Infine il tema dei rifiuti dovrà essere oggetto di attenta valutazione: a fronte del raggiungimento di ottimi risultati nella raccolta differenziata grazie al nuovo sistema di raccolta, il nostro giudizio su HERA, gestore del servizio, non può essere positivo alla luce dei tanti disservizi che si sono verificati in questa fase di passaggio. E' quindi necessario organizzare un capillare sistema di controllo delle attività del gestore ed avviare una seria riflessione che porti alla rinegoziazione del contratto di servizio. Dovrà essere garantita la qualità del servizio, la distribuzione dei costi in modo più equo affinchè si possa avviare, anche a Lugo, la tariffa puntuale che dovrà premiare i comportamenti virtuosi dei nostri cittadini".

"Discorso a parte e assolutamente prioritario per il nostro partito" - afferma Maria Pia Galletti, assessore Verde all'Ambiente e alla Salute - "è la difesa della salute e della sanità pubblica. Anche se tutto sembrava oramai perso, come Verdi di Lugo abbiamo sostenuto una forte battaglia per la difesa dell'ospedale di Lugo, da sempre fiore all'occhiello a presidio della salute pubblica nella Bassa Romagna. In questi cinque anni siamo riusciti a far cambiare rotta a Regione e AUSL e oggi all'Umberto I sono di nuovo operativi molti reparti che erano stati chiusi e finalmente abbiamo Primari di nuova nomina. Questi risultati andranno consolidati nei prossimi anni così come andrà risolto il problema del Pronto Soccorso (a partire dal nuovo CAU in arrivo) e l'annosa questione delle liste di attesa dai tempi inaccettabili che obbliga molti cittadini a rinunciare alla cura ed alla prevenzione oppure a rivolgersi alla sanità privata. Medici di famiglia, case della comunità e infermieri di famiglia dovranno completare il quadro delle risorse da mettere in campo a sostegno della salute."

"Facciamo quindi appello - conclude Bordini - a tutti i lughesi per sostenere i Verdi e il Centrosinistra alle prossime elezioni. Nei prossimi giorni riprenderemo il consueto appuntamento del sabato mattina al banchetto sotto le logge del Pavaglione. Oltre a raccogliere suggerimenti e proposte sui temi sopra esposti, saranno raccolte le firme per poter presentare la lista dei Verdi alle prossime elezioni comunali. L'ambiente e la salute sono diritti di tutti, aiutateci a difenderli. Non perchè ce lo chiede l'Europa ma perchè ce lo chiedono i nostri figli. E hanno ragione."

“Accolgo con vero piacere la conferma della permanenza in coalizione da parte dei Verdi. - così ha dichiarsto Elena Zannoni-In un contesto in cui gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano così violentemente sul nostro territorio, non possiamo non occuparci di prevenzione e sensibilizzazione a tutto campo. In particolare verso i più piccoli, intendiamo promuovere campagne sull’educazione ambientale, il consumo responsabile, il risparmio energetico e idrico, i corretti stili di vita. Su questi temi tutta la coalizione si è ritrovata perfettamente allineata con il partito dei Verdi.”