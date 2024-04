Elezioni a Sant’Agata, il candidato sindaco Parrucci incontra il segretario di Ugl Romagna

Il candidato sindaco de “La Torre Civica” alle prossime elezioni comunali di Sant’Agata sul Santerno Matteo Parrucci, attuale consigliere comunale di Sant’Agata e consigliere d'opposizione nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha incontrato lunedì mattina il segretario dell'Ugl Romagna Filippo Lo Giudice. Il sindacato ha presentato al candidato sindaco un documento programmatico contenente proposte in materia di: sviluppo locale (con incentivi allo sviluppo economico e sostegno alle imprese); trasparenza e partecipazione della cittadinanza agli atti dell' amministrazione comunale; l'incremento della collaborazione con le altre istituzioni; una maggiore sicurezza Idrogeologica e migliore manutenzione dei parchi e delle aree verdi; il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico; il sostegno gli agricoltori e la promozione dei prodotti tipici del territorio; una maggiore attenzione alle politiche giovanili; e maggiori investimenti in impianti e aree sportive all’aperto e sostegno e incentivi alle attività culturali e all' associazionismo.

“Nel documento una serie di misure per sostenere il tessuto socio-economico del territorio, con una visione di insieme che tuteli al meglio la categorie più fragili e ponga in capo agli amministratori l'onore e l'onere di un'intensificazione dei rapporti con gli enti di secondo livello e le altre aziende pubbliche e private chiamate ad erogare i servizi essenziali. Un dovere per chi si candida ad amministrare quello che in gergo burocratico si chiama 'piccolo comune'. E caso di Sant’Agata sul Santerno un paese con meno di 3.000 abitanti la necessità di dialogare con Unione dei Comuni, Provincia di Ravenna, Regione, Ausl Romagna e Start Romagna. Per non parlare delle altre società che gestiscono le reti”: ha precisato Filippo Lo Giudice. Da parte sua Matteo Parrucci ha condiviso i punti programmatici dell'Ugl ed ha assicurato che proseguirà in questa fase nel suo percorso di ascolto della società civile e degli organismi di rappresentanza come il sindacato, confermando la sua predisposizione all' ascolto e confronto con i cittadini e le parti sociali, pronto a recepire: segnalazioni, criticità e anche suggerimenti.