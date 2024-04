Elezioni a Solarolo: tre incontri con la candidata del centrosinistra Beltrani

“Pronti, partenza, via!” è il titolo dei tre incontri organizzati dalla lista Uniti per Solarolo, insieme alla candidata sindaca del centrosinistra Maria Diletta Beltrani per conoscere le idee dei cittadini, parlare e confrontarsi. Le tre serate avranno inizio alle ore 20.30 e si svolgeranno nell’oratorio dell'Annunziata in via Foschi a Solarolo.

La prima riunione è prevista per giovedì 18 aprile per affrontare il tema dei servizi al cittadino, delle associazioni, dello sport e dei rapporti con l'Unione della Romagna Faentina. Poi, martedì 30 aprile si parlerà dei lavori pubblici, ambiente e territorio, sviluppo economico, infrastrutture. Infine, mercoledì 8 maggio verranno discussi gli argomenti della scuola e infanzia, dei servizi sociali e delle politiche giovanili.