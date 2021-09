Elezioni amministrative 2021, il segretario nazionale del Partito Comunista a Ravenna

Il segretario nazionale del Partito Comunista, Marco Rizzo, concluderà la campagna elettorale di Lorenzo Ferri, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Marco Rizzo parlerà in piazza XX settembre alle ore 18 del 27 settembre.

"Come comunisti e come cittadini di Ravenna siamo onoratissimi di questa visita, la dimostrazione di come la nostra bellissima città sia considerata come uno dei laboratori nazionali per ricostituire un forte ed unito Partito Comunista che possa ritornare ad essere la voce di tutti i lavoratori. Il nostro giovane candidato sindaco, Lorenzo Ferri, è stato assai chiaro: noi non faremo accordi con nessuna delle destre, non con quella tradizionale liberista e populista e nemmeno con quella rappresentata dal Pd e dai suoi alleati, quella sinistra fucsia, radical chic, perbenista e "sardinizzata", tanto buonista e pacifista ma che sostiene la Nato e le multinazionali".