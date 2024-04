Cambio di fronte a Cervia: la lista civica lascia il Pd e appoggia lo 'sfidante' Mazzolani

C'è un colpo di scena in vista delle elezioni amministrative di giugno a Cervia. La lista civica Cervia Ti Amo £che in questi cinque anni di mandato ha sostenuto Massimo Medri", sindaco uscente del Pd, abbandona lo schieramento di centrosinistra e passa sul fronte opposto appoggiando ufficialmente Massimo Mazzolani, candidato del centrodestra. L'associazione Cervia Ti Amo infatti "dallo scorso luglio ha iniziato un percorso critico che ha portato la propria lista ad uscire dalla compagine di maggioranza e a porre delle evidenze su temi e problematiche alle quali il centro sinistra in questi anni non è riuscito a dare risposta", afferma Silvia Elena Berlati, presidentessa dell'associazione.

Dalla gestione dei rifiuti al mancato riequilibrio, anche fiscale, tra attività imprenditoriali e concessioni del settore balneare, e poi il tema del consumo del suolo e la tutela del verde pubblico, sono questi alcuni dei terreni di scontro, oltre a "una mancata condivisione del progetto sul water front di Pinarella e Tagliata, che sta già mostrando tutti i suoi limiti strutturali e di visione complessiva", prosegue Berlati. Tematiche che per la lista civica "derivano da lontano e da una volontà politica chiara in questi anni del principale partito di maggioranza: il Partito Democratico. Una volontà che avevamo sperato potesse cambiare con la scelta di Mattia Missiroli candidato sindaco ma, alla luce del dibattito all'interno del centro sinistra tutto improntato su posti, incarichi e lotte interne fra le innumerevoli ed eterogenee liste della coalizione, ci siamo dovuti ricredere".

Questo ha portato la lista Cervia Ti Amo alla decisione unitaria di "non presentare il nostro simbolo e la nostra lista civica alle prossime elezioni amministrative, non trovando, appunto, nel campo da cui proveniamo e in cui ci siamo sempre riconosciuti, una condivisione di valori, progetti e credibilità sui temi per la nostra città - sottolinea Berlati - Al contempo, riteniamo opportuno impegnarci per non disperdere il lavoro di questi anni in consiglio comunale. Per questo, dopo l’affermazione pubblica di condivisione del nostro programma per la città da parte di Massimo Mazzolani a cui è seguita un’attenta riflessione e un lungo e costruttivo dialogo, abbiamo deciso di esprimere e sostenere una candidatura all'interno della sua lista civica e una candidatura per il Consiglio di zona di Cervia Centro".

Alain Conte sarà quindi il candidato di riferimento per Cervia Ti Amo in consiglio comunale, "a garanzia del civismo e della trasversalità di questo progetto, aperto ad un elettorato moderato, orientato esclusivamente al livello locale e allo sviluppo della nostra città. Esprimeremo anche il nome di Enrico Ronchi alle elezioni per il consiglio di zona di Cervia centro, con l'auspicio che questi luoghi tornino a funzionare e ad essere punti di incontro, ascolto e confronto a sostegno e servizio dei cittadini e dell'amministrazione - conclude Berlati - I motivi che ci hanno spinto a sostenere queste due candidature e Massimo Mazzolani, sono le stesse che ci spinsero 5 anni fa a sostenere Massimo Medri: la stima nelle persone e l'amore per Cervia. Il nostro impegno quindi proseguirà, anche con l'attività dell'associazione culturale, che si porrà l'obiettivo di organizzare incontri di dibattito politico e sociale per tutta la durata del prossimo mandato".