Elezioni, il Pri presenta la sua lista di candidati a Cervia

Sabato alle 11, presso il bar Dolceamaro in Viale Roma 3 a Cervia (ex Punto Verde), il Pri di Cervia presenterà la lista dei candidati alle prossime elezioni amministrative del 8-9 giugno 2024. La lista si caratterizzerà con il simbolo “PRI Cervia con Gabriele Armuzzi” e sosterrà la candidatura a sindaco di Mattia Missiroli per il centrosinistra. Il vicesindaco Armuzzi sarà il capolista.

Il Pri intende proporre alla comunità cervese "nuove energie ed esperienze con donne e uomini che si propongono di offrire alla città idee per una riflessione sul domani di Cervia, in una logica che proietti nel futuro la nostra località, conciliando l’esigenza di una nuova stagione di sviluppo con la promozione del benessere collettivo per tutti i cittadini - spiegano dal partito - Inoltre intende proiettare questo nuovo impegno oltre la scadenza elettorale, promuovendo una laboratorio laico di idee, aperto a tutte le forze che si ispirano al pensiero laico riformista e democratico per supportare una azione politica costante e puntuale su tutte le tematiche che riguardano la comunità cervese, ponendo al centro della sua azione l’importanza del cittadino sui doveri e diritti di cittadinanza".

Lista dei candidati: Armuzzi Gabriele - capolista, Alpini Giulia, Altini Anna, Bello Alfredo, Biondi Agostino, Cappelli Giulio, Farabegoli Luciano, Francolini Tiziano, Garoia Monica, Guidazzi Gloria, Guidi Giovanni detto Gianni, Lacchini Loretta, Neri Riberto, Rinaldi Cinzia, Savini Paola e Zattoni Cristina.