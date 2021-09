Elezioni, Matteo Renzi fa tappa sui lidi ravennati per sostenere De Pascale e Ravenna in Campo

"Un’altra occasione per ribadire il nostro sostegno al sindaco Michele de Pascale e alla lista Ravenna in Campo", commenta il deputato Marco Di Maio

Centinaia di sostenitori presenti per l'incontro al Bbk di Punta Marina con Matteo Renzi: il leader di Italia Viva ha fatto tappa lunedì pomeriggio sulla costa ravennate per presentare il suo nuovo libro "ControCorrente" e per sostenere la lista Ravenna in campo in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. All'appuntamento erano presenti oltre a Renzi anche il deputato di Italia Viva Marco Di Maio e Roberto Fagnani, capolista di Ravenna in campo.

"Un’altra occasione per ribadire il nostro sostegno al sindaco Michele de Pascale e alla lista Ravenna in Campo guidata dall’amico Roberto Fagnani. Siamo un bel gruppo, i risultati saranno una conseguenza. Avanti, insieme", questo il commento del deputato romagnolo Marco Di Maio, promotore dell'evento.