Elezioni, parte il tour della candidata sindaca Zannoni (Pd) nei quartieri di Lugo

Prende il via sabato 30 marzo il calendario di “Camminiamo insieme”, una lunga serie di appuntamenti pubblici pensati per coinvolgere e incontrare i cittadini. Un format semplice e allo stesso tempo pratico quello proposto dalla coalizione di centrosinistra che sostiene Elena Zannoni quale futura sindaca di Lugo nelle Elezioni Amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Quindici date, ma altre potranno aggiungersi per visitare più strade. Altrettanti orari di ritrovo, di partenza e arrivo. Quindici percorsi per dare modo a tutti di incontrare la candidata sindaca, parlare con lei e accompagnarla in un tratto del suo cammino tra i quartieri e le frazioni. Primo appuntamento sabato 30 marzo nel quartiere Lugo Sud, con ritrovo davanti al Centro Conad (ingresso via Piano Caricatore) alle ore 14.30. Poco meno di 4 km di camminata a passo lento, con tutte le soste che si renderanno necessarie per parlare con chiunque lo vorrà, e arrivo nello stesso punto del via dopo due ore circa.

“Per noi questa è un’iniziativa di ascolto e di confronto fondamentale – spiega Elena Zannoni – perché ci darà modo di parlare con i cittadini e capire dalla loro viva voce quali sono i problemi che più li coinvolgono quotidianamente, così come quali sono le soluzioni che propongono per risolverli o quali necessità hanno per affrontarli. Sin dal primo giorno ho messo al primo posto della mia campagna elettorale l’ascolto e il fare. A questi due concetti ora aggiungiamo anche il camminare. La politica deve andare in mezzo alle persone, calarsi nella loro realtà di tutti i giorni ed è per questo che le camminate nei quartieri e nelle frazioni saranno stimolo e al contempo occasione per conoscere a fondo il territorio e le sue caratteristiche”.

Questo il calendario, ad oggi, delle camminate: sabato 30 marzo ore 14.30 Lugo Nord; sabato 6 aprile ore 9.30 Voltana; sabato 6 aprile ore 14.30 Lugo Nord; domenica 7 aprile ore 14.30 Villa San Martino; sabato 13 aprile ore 14.30 Lugo Ovest; domenica 14 aprile ore 14.30 San Potito; venerdì 19 aprile ore 14.30 Passogatto e Frascata; sabato 27 aprile ore 9.30 Lugo Est; domenica 28 aprile ore 9.30 Bizzuno; sabato 4 maggio ore 9.30 San Bernardino; domenica 5 maggio ore 14.30 Ascensione e Cà di Lugo; sabato 11 maggio ore 9.30 San Lorenzo; domenica 12 maggio ore 9.30 Giovecca; sabato 25 maggio ore 9.30 Belricetto; domenica 26 maggio ore 9.30 S. Maria in Fabriago.