Elezioni politiche 2022, Fratelli d'Italia porta a Ravenna Guido Crosetto

Nella giornata di venerdì, alle ore 17.30, presso l'Hotel NH (ex Jolly) in Piazza Mameli a Ravenna, è organizzato un incontro pubblico con Guido Crosetto, deputato di Fratelli d'Italia nella precedente legislatura. Saranno presenti, oltre ai candidati locali alle elezioni politiche del 25 settembre, Alberto Balboni (uninominale Senato), Alice Buonguerrieri (collegio uninominale Camera di Ravenna), Marta Farolfi (candidata al Senato), anche il deputato Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione Marco Lisei ed Alberto Ferrero, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni.