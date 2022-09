Elezioni politiche, Stefano Bonaccini a Ravenna per il rush finale della campagna elettorale del Pd

Rush finale della campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica. Venerdì 23 settembre alle ore 11 il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà al bar pasticceria Duomo in via della Lirica 13 a Ravenna per un caffè insieme alle candidate del Pd Ouidad Bakkali, Eleonora Proni e Manuela Rontini e ad alcuni amministratori del Pd della provincia di Ravenna.