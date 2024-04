Elezioni, il Pri al fianco del centrosinistra: "Pronti a riequilibrare il sistema politico"

"Sono in dirittura d’arrivo gli accordi del PRI nel territorio in vista delle elezioni amministrative". A fare l'annuncio sono Laura Beltrami ed Eugenio Fusignani, rispettivamente segretari provinciale e Regionale del Pri, che dopo la conferma dell’accordo a Cervia per sostenere la candidatura a sindaco di Mattia Missiroli in vista delle amministrative di giugno, avrebbero "già raggiunto importanti convergenze politiche e programmatiche con la coalizione di centrosinistra" anche in altri comuni del territorio ravennate.

"In questo senso, ci preme sottolineare come di assoluta rilevanza politica sia stato l’accordo raggiunto ad Alfonsine dove, per la prima volta, il PRI, dopo le importanti convergenze programmatiche avvenute, entrerà nella coalizione a sostegno della riconferma del sindaco Graziani - dichiarnao Beltrami e Fusignani - Importante anche l’accordo raggiunto a Lugo dove il Pri sosterrà nella coalizione di centrosinistra la candidatura di Elena Zannoni. Anche a Bagnacavallo è in dirittura d’arrivo un accordo col centrosinistra in continuità col sostegno che l’Edera diede anche alla sindaca uscente Eleonora Proni".

"Le convergenze politiche determinatesi col PD, anche in forza delle idee che l’Edera ha messo in campo per i territori, sono una buona notizia non solo per le coalizioni che si presenteranno agli elettori per governare le diverse realtà ma, soprattutto, per le prospettive del centrosinistra che il PRI vuole continuare a rappresentare nel rispetto della sua storia che lo vide promotore di questa formula, fin dal 1962, con UGO La Malfa. Ancor più oggi, dove lo spostamento verso le estreme dei poli in campo richiedono una forza capace di riequilibrare il sistema politico - proseguono i segretari repubblicani - Dunque, tali convergenze rappresentano anche un altro tassello di quel quadro che come federazione PRI dell’Emilia-Romagna vogliamo portare avanti in tutta la regione per strutturare, attraverso gli ideali del partito PRI, un’area laica, liberaldemocratica, riformatrice, europeista ed atlantista utile in primis alle prospettive del Paese".

Il Pri rivolge poi una particolare riflessione legata alle amministrative di Lugo, dopo il ritiro della candidata Roberta Bravi e della lista Per la Buona Politica, sostenuta anche da Italia Viva e Azione: "Le forze politiche che ne facevano parte ripensino all’ipotesi di un convergenza col Pri nella coalizione di centrosinistra - concludono Beltrami e Fusignani - per rafforzare un disegno che, col Patto siglato a Roma con Azione, assumerebbe anche un carattere politico di respiro nazionale".