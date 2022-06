Festa dell'Unità al parco Pertini di Cotignola: tra gli ospiti anche il deputato Alberto Pagani

Il Partito Democratico organizza la "nuova" Festa dell'Unità di Cotignola, che si terrà da venerdì 17 a martedì 21 giugno al parco Pertini. Nuova poiché, dopo le restrizioni dovute alla pandemia e il piccolo esperimento dello scorso anno di due serate conviviali, ora la festa trova la sua edizione della ripartenza proprio al parco Pertini, sempre più attrezzato ad accogliere eventi e manifestazioni.

Tutte le sere dalle 19 apertura dello stand gastronomico con menu romagnolo e pizzeria, in collaborazione con la cooperativa sociale La Traccia. Martedì 21 serata della paella (anche da asporto, prenotazione obbligatoria entro il 17 giugno; in alternativa è attiva la pizzeria). Alle 21.30 ogni sera ci sarà una proposta differente, tra spettacoli e dibattiti: venerdì 17 giugno si parlerà della medicina territoriale insieme al sindaco Luca Piovaccari (referente per le Politiche Socio sanitarie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna) e all'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Sabato 18 giugno musica d'autore con Andrea Grossi e Francesco Cimatti. Domenica 19 giugno incontro con Alberto Pagani, componente della Commissione Difesa della Camera, per parlare della guerra in Ucraina e i nuovi scenari internazionali. Lunedì 20 giugno canti popolari della tradizione salentina con Biagio Mele e Noemi Valzano e lunedì 20 giugno corsa podistica non competitiva organizzata dalla Società podistica di Cotignola.