A Castiglione di Cervia torna la Festa dell'Unità: tra gli ospiti Stefano Bonaccini

Da venerdì 12 a domenica 21 agosto riparte la Festa dell’Unità a Castiglione di Cervia, quest’anno col contributo di tutti i circoli del Partito Democratico dell’Unione comunale di Cervia e di Castiglione di Ravenna. La festa avrà luogo dalle 19:00 in poi presso l’Arena “Palma D’Oro” a Castiglione di Cervia.

"Un grande evento popolare, che vedrà centinaia di volontari ogni sera lavorare con passione e altruismo per la propria comunità - spiegano gli organizzatori - Questi sono i valori che trasmettono le feste dell’Unità che incarnano anche quei tratti identitari della nostra terra, dalla condivisione al confronto. Oltre ai migliori piatti della tradizione romagnola e del mare, al suo interno gli ospiti potranno trovare aree gioco per bambini, la pesca e l’ampia arena che vedrà come ospiti importanti orchestre locali ogni sera. Quest’anno la Festa si svolgerà in mezzo ad una campagna elettorale aperta a seguito di una crisi politica irresponsabile che ci porterà tutti al voto a settembre. Il 16 agosto alle 21:00 avremo modo di confrontarci e approfondire i programmi elettorali con ospite il Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini".