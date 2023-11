Fratelli d'Italia verso il congresso: "Ci strutturiamo per le prossime sfide elettorali"

Fratelli d’Italia si avvia al congresso provinciale, che si terra domenica 3 dicembre dalle 9.30 all’hotel Nh. Per dare al partito una struttura in linea a quanto è oggi, una della maggiori formazioni politiche, è stata quindi aperta, a livello nazionale, una stagione congressuale, che a ricaduta coinvolge anche i territori locali.

Spiega Alberto Ferrero, attuale coordinatore provinciale: “Nel corso degli ultimi anni, in maniera continuativa, Fratelli d'Italia ha aumentato i propri consensi diventando il primo partito a livello nazionale, mentre a Ravenna è ad un passo dal Pd. L’anno prossimo sarà molto importante, poiché si terranno le elezioni europee ed amministrative. Queste ultime potranno ridisegnare la geografia amministrative della nostra provincia, infatti si voterà in 14 comuni”.

Per Ferrero “la classe politica espressione del Pd ha dimostrato tutti i suoli limiti e gli esempi sono moltissimi, non da ultimo quanto avvenuto a Ravenna martedì scorso in occasione del consiglio comunale, durante il quale si è votata la richiesta di commissione di indagine sull’alluvione. La bocciatura che ne è seguita e le argomentazioni sono state la dimostrazione di una classe politica ed amministrativa chiusa in sé stessa che non ascolta più le reali esigenze. Questo è solo un esempio di quello che è il Pd con la sua classe dirigente, non solo a Ravenna, ma in tutta la provincia. Da qui la reale possibilità di un cambiamento l’anno prossimo nei comuni in cui si voterà. In tutto questo Fratelli d’Italia, partito trainante della coalizione, necessita di una struttura all’altezza che solo un congresso può dare”.

Interviene la senatrice Marta Farolfi: “Il territorio è stato totalmente abbandonato da chi lo ha amministrato, sia a livello comunale che regionale. E' la sinistra che a parole parla di cambiamento climatico, ma quando amministra non fa niente né per prevenirlo né per contrastarlo. C'è necessità di una collaborazione fra le istituzioni, cosa non avvenuta per le continue polemiche della sinistra che da un lato si scaglia contro Figliuolo e manda i suoi sindaci in piazza, poi questi ultimi non fanno neanche richiesta dei fondi già stanziati e disponibili per le somme urgenze”.

Aggiunge Roberto Petri, dirigente nazionale: “Il 3 dicembre si voterà per eleggere il presidente provinciale ed il direttivo. Si tratta di un congresso unitario che vedrà confermata l’attuale dirigenza allargandola a nuove persone che nel tempo si sono avvicinate a Fratelli d’Italia. Gli eletti nel direttivo saranno 9 a cui si aggiungerà il presidente eletto, 4 persone di sua nomina ed alcuni membri di diritto quali il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, i consiglieri provinciali, i parlamentari tesserati nella provincia ed i dirigenti nazionali della provincia, complessivamente a Ravenna sono altre 4 persone”.

Interviene poi Stefano Bertozzi consigliere provinciale e capogruppo a Faenza: “A Faenza la giunta faentina attualmente è monca, poiché manca un assessore che si è dimesso per motivi di natura personale, ma non è ancora stata sostituita”. Poi Rudi Capucci, coordinatore Bassa Romagna: “La Bassa Romagna vedrà quasi tutti i comuni andare al voto l’anno prossimo e lo stesso avverrà anche a Lugo. In questo periodo si sono avvicinate a Fratelli d’Italia molte persone provenienti dal mondo delle professioni. Fatto mai avvenuto prima, a dimostrazione che la voglia di un cambiamento è forte”. Ed infine Annalisa Pittalis, coordinatrice di Cervia: “Anche a Cervia c’è la reale possibilità di vincere le elezioni, infatti dopo decenni di malgoverno del Pd c’è voglia di cambiamento ed il centrodestra è unito”.