Giornata di nomine per la Lega romagnola: ecco i nomi: "Classe dirigente di qualità"

Giornata di nuove nomine per la Lega romagnola. Il segretario Jacopo Morrone ha riunito a Forlì i nuovi referenti di sezione delle quattro province (Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Imolese) che rientrano nell’ambito della Lega Romagna e i neo-responsabili dei Dipartimenti.

Il referente della Provincia di Forlì-Cesena è Andrea Cintorino. Albert Bentivogli è stato nominato referente della sezione di Forlì, della sezione di Cesena Fabio Biguzzi, della sezione di Cesenatico Giulia Zecchi, della sezione di Forlimpopoli e Valle del Montone Paolo Bravetti, della sezione Galeata Marcello Naldini, della sezione di Modigliana Chiara Bonfante, della sezione Valle Savio Ombretta Farneti, della sezione Valle del Rubicone Veniero Pasolini, infine della sezione Valle del Rabbi Alan Gori. Davide Pizzigati è responsabile della Lega Giovani Forlì-Cesena.

Del consiglio direttivo regionale fanno parte lo stesso Morrone, la parlamentare Elena Raffaelli e Lorenzo Martino, nel ruolo di amministratore.

Altri ruoli a livello romagnolo sono affidati ad Antonella Celletti, responsabile Enti locali e Accademia Federale, Beatrice Lamio, responsabile dell’organizzazione, Lorenzo Zandoli, responsabile del tesseramento, e Andrea Costantini, responsabile della Lega Giovani Romagna.

“La Lega Romagna - commenta Morrone - può contare oggi su una classe dirigente di qualità, cresciuta negli ultimi anni e di grande esperienza, pronta ad amministrare tutte le località romagnole con una visione chiara del bene comune. Sono persone che lavorano, che stanno in mezzo alla gente condividendone i problemi e cercando di risolverli. Siamo da sempre consapevoli che la qualità amministrativa e politica non può essere improvvisata ma deve essere coltivata con un’adeguata formazione, partendo dalla base. I nuovi dirigenti, insieme ai responsabili dei Dipartimenti, avranno il compito difficile ma entusiasmante di formare le nuove leve e di impegnarsi per il bene delle nostre comunità locali”.

Di seguito, i nuovi responsabili dei Dipartimenti della Lega Romagna:

Esteri Marzio Pecci - Rimini

Sicurezza e Immigrazione Daniele Mezzacapo - Forlì

Giustizia Enrico Sirotti Gaudenzi - Cesena

Economia Cristiano Mauri - Bellaria

Infrastrutture e Trasporti Massimiliano Pompignoli - Forlì

Agricoltura e Turismo: Massimiliano Pederzoli – Faenza / Bruno

Galli - Bellaria

Attività venatorie Ombretta Farneti - Valle Savio

Pesca Andrea Liverani - Faenza

Disabilità Raffaella Rinaldi - Rimini

Lavoro Matteo Zoccarato - Rimini

Istruzione e alla Scuola Maria Marabini - Russi

Editoria e Innovazione tecnologica Stefano Fantinelli - Faenza

Autonomia regionale Nicola Pompignoli - Ravenna

Ambiente Paolo Ricci - Valmarecchia

Cultura Roberto Brunelli - Forlì

Giovani Andrea Costantini - Forlì

Tutela del benessere degli animali Marco Casalini - Imola

Sanità Daniele Marchetti - Imola

Attività produttive Roberto Biondi - Modigliana

Difesa Antonio D’Alessio - Bellaria

Energia Enrico Sangiorgi - Ravenna

Politiche per le aree montane Ursula Valmori - Valle del Rabbi

Università Stefano Arduini - Rimini

Seniores Patrizia Acini - Valle Rubicone

Famiglia Matteo Montevecchi - Santarcangelo

Antimafia Nicola Pompignoli - Ravenna

Pari Opportunità Anna Rosa Tarroni - Bassa Romagna

Protezione Civile Gian Marco Monti - Faenza

Sport Denis Togni - Valle Rubicone