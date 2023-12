Grandi e Capucci (Fdi): "La sinistra lughese pensa solo al nome del nostro circolo, siamo sorpresi"

“Seguiamo con trepidazione la raccolta firme promossa dalla sinistra radicale e dal sindaco Ranalli contro l’intitolazione del nostro circolo all’illustre concittadino Giuseppe Compagnoni, Padre della nostra bandiera Nazionale” afferma Rudi Capucci coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna. A questo proposito, aggiunge Capucci “vorrei fare alcune considerazioni: in primo luogo, mi domando quale sarebbe l’autorità che attribuisce a lorsignori la possibilità di decidere chi può fare o non fare qualcosa? Mi risulta che per questo ci siano i tribunali e non qualche circolo di partito - rincara Capucci - e dal numero di firme raccolte mi pare che sia chiaro che ci sia una spaccatura tra i Lughesi e i partiti che vorrebbero essere la voce del popolo ma che ormai rappresentano solo loro stessi”.

"Mi stupisce il coinvolgimento del sindaco Ranalli, che come rappresentante delle istituzioni dovrebbe capire il peso delle parole e di azioni di questo tipo, siccome potrebbero essere male interpretate da persone più semplici e meno acculturate come una chiamata alle armi contro il pericolo fascista; ricordo a questi signori, che FDI è il primo partito della nostra Nazione ed esprime il Primo ministro, quindi non stiamo parlando di un qualcosa di dozzinale e pericoloso".

“La premessa che invita a firmare la petizione ci descrive come indegni di intitolare il circolo a un personaggio per noi importante e della nostra citta, creando di fatto un’istigazione a fare qualcosa contro di noi e contro il nostro circolo, in tal caso faremo valere senza esitazioni i nostri diritti nelle sedi opportune”.

“Il sindaco farebbe bene a occuparsi della manutenzione delle fognature, delle strade, del centro storico e della scandalosa situazione di piazza 13 giugno, quelle condizioni sì che sono un qualcosa di indegno”, chiude Capucci.

“Sorprende notare che tra le priorità della sinistra lughese, ci siano il nome del circolo cittadino di Fratelli d’Italia e la fiamma tricolore”, afferma Gian Marco Grandi, esponente di FdI e vicepresidente di Risveglio Italiano. “Evidentemente non sono a conoscenza del fatto che la sede ospiterà anche il movimento giovanile, Gioventù Nazionale e l'associazione culturale Risveglio Italiano, entrambi spazi di formazione e approfondimento - continua Grandi -, dunque non vi è nessuna contraddizione nel considerare il Padre del Tricolore un punto di riferimento per le nostre organizzazioni di ispirazione conservatrice e tendenza liberale”.

“Auspichiamo che in vista delle elezioni amministrative ed europee, la sinistra locale possa partecipare a un dibattito maggiormente costruttivo, dal momento che in più di una occasione hanno evitato il confronto a partire dalle proposte per Lugo e frazioni fino ad arrivare al tema alluvione” conclude Grandi.