Guerra, Esposito (FdI): "Israele unica vera democrazia del Medio Oriente"

Condannare l'attacco terroristico di Hamas e stringersi attorno allo Stato d'Israele: lo chiede con un ordine del giorno il consigliere comunale Renato Esposito di Fratelli d'Italia. "Sabato 7 ottobre 2023 i terroristi islamici di hamas hanno attaccato e massacrato civili inermi israeliani, uomini, donne e bambini, oltre a soldati israeliani che difendevano il loro Paese. L’attacco vigliacco e premeditato ha visto massacrare quasi trecento giovani che si trovavano insieme in un giorno di festa, ha visto attaccare kibbutz ed uccidere intere famiglie senza risparmiare alcuno, oppure prendere in ostaggio chi era riuscito a sopravvivere alla mattanza. Questa data, il 7 ottobre 2023, resterà scolpita per sempre nella memoria di tutti gli uomini liberi amanti della democrazia e della pace, così come accadde per gli attentati dei terroristi islamici dell’11 settembre 2001 che tragicamente cambiarono il mondo - afferma Esposito - Oggi dobbiamo stringerci tutti attorno al Popolo ed allo Stato di Israele che combatte per la sua stessa sopravvivenza, e domandarci se questi scellerati attacchi terroristici servano davvero alla causa palestinese. No, decisamente non aiutano il popolo palestinese né la sua causa, ma alimentano solo odio e rancore reciproco tra Israeliani e Palestinesi. E lo faranno per molto tempo".

Con il documento il consigliere impegna il sindaco e la Giunta a "condannare i gravissimi attentati terroristici di hamas, ribadendo come sia sacro ed inviolabile il diritto di Israele e del suo Popolo di vivere in pace nella propria terra; mettere in atto tutte quelle iniziative che nelle scuole o in altri contesti pubblici possano far capire, soprattutto ai nostri giovani, quali sofferenze e dolori abbiano portato alla nascita dello Stato Ebraico, con particolare riferimento alla tragedia dell’Olocausto - e infine a - rendere tutti consapevoli che Israele è l’unica vera democrazia esistente in quell’area del mondo, e che la sua difesa è compito che spetta a tutti coloro che amano pace e libertà".