Il Natale ai tempi del covid-19, "Solidarietà e collaborazione: insieme ci risolleveremo"

Il coordinamento Pd della Bassa Romagna esprime "la propria vicinanza alle Famiglie che hanno perso i loro cari e sincera solidarietà a chi ancora sta lottando contri il virus Covid-19". "Siamo vicini alle cittadine e ai cittadini, alle amministrazioni, a tutto il personale medico sanitario impegnato a curare le persone negli ospedali e sul territorio, ai volontari che si dedicano a dare una mano a chi in questi mesi difficili è più in difficoltà di altri", evidenziano i dem.

"In questi mesi difficili - argomentano - abbiamo messo al centro della nostra attività politica la salute, il benessere e lo sviluppo economico delle comunità, in forte sinergia con le istituzioni locali, dell’Unione, provinciali e regionali. La pandemia sarà superata solo quando avremo un vaccino e cure efficaci, nel frattempo sta in ciascuno di noi contribuire ad uscirne prima possibile: con il rispetto delle regole e con il buon esempio. Stringiamoci forte e con un forte spirito di solidarietà e collaborazione, tutti insieme ci risolleveremo presto".