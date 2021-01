Il sindaco De Pascale a Salotto Blu: "Nella sanità romagnola si nota il necessario cambio di passo"

Il primo cittadino di Ravenna, che in primavera terminerà il proprio mandato quinquennale e che avrà la possibilità di ricandidarsi a Sindaco, ha preso parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione esprimendosi su diversi argomenti di attualità. Alle prossime elezioni comunali, che dovrebbero tenersi prima dell'estate, si registrerà un alleanza tra partito democratico e movimento 5 stelle ? "Non è escluso ma le alleanze si costruiscono sulla condivisione di idee e programmi". La crisi sanitaria ci ha insegnato qualcosa? "Ha evidenziato la necessità di una migliore organizzazione di medicina di base e di territorio. Ora le cose vanno migliorando". La gestione dei vaccini ? "Si sta facendo tutto il possibile per raggiungere la maggior parte della popolazione. Il tema dell'obbligo ce lo porremo quando avremo dosi di vaccino a sufficienza ma la mia opinione è che chi lavora nelle strutture socio sanitarie debba farlo". IlLa realizzazione del sistema Romagna? " E' l'obiettivo, ci sono eccellenti rapporti con le città romagnole e presto, ad esempio, vedremo il potenziamento della Ravegnana in stretta collaborazione con Forlì". Altri temi sono stati sviluppati da Michele De Pascale nel corso della trasmissione che andrà in onda Lunedì alle 22,30".